В Бурятию поступили тралы для борьбы с лесными пожарами

Всего в этом году лесхозы республики получат 30 единиц новой техники



В Бурятию продолжает поступать лесопожарная техника для борьбы с лесными пожарами. Два новых полуприцепа-тяжеловоза получили Заиграевский и Кикинский лесхозы. Полуприцеп с высокой рамой и рессорной подвеской может беспрепятственно перевозить тяжелую лесопожарную технику по лесным дорогам.



«Грузоподъемность трала почти 33 тонны. С его помощью можно перевезти тяжелую лесопожарную технику в другой район для тушения сложных лесных пожаров. Те же самые бульдозеры, если пожар возникнет, например, в Тарбагатайском районе, и нужна будет помощь, то вопроса - как доставить технику, не будет» - рассказывает руководитель Заиграевского лесхоза, Алексей Постоялко.



Тралы преодолели почти 4 тысячи километров – доставляли технику из Челябинска. Новая лесопожарная техника поступает в Бурятию в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», нацпроекта «Экология». Нацпроект реализуется по указу президента России. Увозили тралы в свой лесхоз на новых тягачах, также полученных в рамках реализации нацпроекта «Экология», сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.





Между тем, полученная техника уже прошла испытания в борьбе с огненной стихией. Так, например, новая лесопожарная автоцистерна Забайкальской базы авиационной охраны лесов была задействована на тушении пожара в пригороде Улан-Удэ, недалеко от садового товарищества «Учитель».



«На ней и проходимость выше, и в гору быстрее едет. Можно к самой кромке пожара подъехать по труднодоступной местности. Раньше на мелких очагах – до 1 гектара, люди просто с ранцевыми лесными огнетушителями ходили тушить за 200-400 метров. А тут приехал, рукава размотал и туши себе на здоровье» - делится впечатлениями тракторист-водитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Илья Лебедев.



Всего в Бурятию в этом году поступит 30 единиц техники для борьбы с лесными пожарами. На эти цели из федерального бюджета выделено 121,5 ммиллиона рублей. Напомним, в прошлом году Бурятия получила 57 единиц лесопожарной техники и более 400 единиц оборудования.



Фото: РАЛХ

