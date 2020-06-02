В Бурятии маршрутчики начали получать субсидии за время карантина

Из республиканского бюджета им выплатят компенсации части затрат, понесенных с 1 по 30 апреля



В Бурятии организации, занимающиеся регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, начали получать субсидии на возмещение части понесенных с 1 по 30 апреля затрат, сообщили в минтрансе республики.



Обслуживанием жителей Бурятии в этой сфере заняты около 2 270 транспортных средств. Из них, по предварительным данным, с 1 по 30 апреля работали около 850 машин. Размер денежной выплаты на одну работавшую составит 15 тысяч рублей, не работавшую - 10 тысяч рублей.



Общее финансирование из республиканского бюджета в размере 18 миллионов 330 тысяч рублей будет выделено на субсидии муниципальным образованиям, а на субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, занимающихся перевозкой пассажиров на межмуниципальных маршрутах, будут выделены 8 миллионов 620 тысяч рублей.



Предоставление субсидий перевозчикам межмуниципальных маршрутов будет вестись напрямую министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. А по муниципальным маршрутам - органами местного самоуправления.



Так, на 1 июня в адрес минтранса Бурятии подано 16 заявок от перевозчиков по межмуниципальным маршрутам, предоставлена субсидия пяти перевозчикам на общую сумму 1 миллион 50 тысяч рублей, четыре заявки отправлены на доработку, а семь заявок находятся на рассмотрении.



Фото: ulan-ude-info.ru

