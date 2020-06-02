Чимит Бальжинимаев: «Будем постоянно следить за качеством»

Контрольная поездка депутатов Улан-Удэнского горсовета выявила много недостатков

Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев совместно с коллегами-депутатами и чиновниками мэрии Улан-Удэ проверил качество выполненных дорожно-ремонтных работ на некоторых городских улицах. Осмотр прошел на избирательных округах №21 и 23 - в районе трамвайного депо, ул. Сахьяновой, частично ул. Жердева. Это одна из форм работы народных избранников – проведение депутатского контроля.

Данный осмотр не первый. Во время предыдущего, буквально в конце мая, депутаты выразили недовольство ремонтом, который идет на ул. Революции 1905 г. и ул. Хахалова. После ознакомления с ситуацией, на заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию депутаты единогласно рекомендовали приостановить работы. Это было сделано…





В частности, нарекания там вызвали работы по ливневой канализации. Несоответствия были оперативно устранены. «Недавно мы вновь прошли по ул. Революции 1905 г. Специально спустили даже воду в ливневую канализацию и проверили проходит ли вода, убедились в этом и дали добро на продолжение работ», - говорит Чимит Бальжинимаев.





В зоне контроля не только ремонт, который идет в настоящее время. Так, в новой контрольной поездке депутаты проверили качество прошлогодней работы подрядчика. К сожалению, на ул. Сахьяновой возникло немало вопросов по качеству.

«Когда мы стали делать выездной контроль, увидели очень много замечаний. И заказчики, и подрядчики признают, что исправления нужно делать. А здесь буквально даже года не прошло, как были проведены ремонтные работы, вложены большие средства. Подрядчик гарантирует, что все исправит», - высказался Чимит Бальжинимаев об увиденном.





В Улан-Удэ одной из проблем является тротуары, пешеходные дорожки, бордюры, которые обустраиваются с нарушениями технологии.

«Сегодня мы стали свидетелями того, что неправильно уложенные бордюрные камни уже падают», - отметили народные избранники.

Чимит Бальжинимаев прошел по местам работ 2019 г., указывая на сколы и трещины бордюров, на которые никто не обращает внимания. На сдвинувшиеся участки. На широкие расщелины между соседними бордюрными камнями, плохой асфальт и прочие огрехи.

«Это необходимо замазать или менять», - твердо сказал глава городского парламента, указав на дурно уложенные бордюры. «Надо восстановит целостность. Ждем предложений от вас», - поддержал его один из чиновников мэрии, обращаясь к представителю подрядчика.

«Такое замазывают», - высказался подрядчик. «Как такое можно замазать? Однозначно, надо замену делать. Хорошо?», - сказал Чимит Бальжинимаев. «Глаза друг другу замазываем», - недовольно высказался глава Октябрьского района Андрей Сухоруков.

То и дело возникали споры с подрядчиком. Один из них случился по поводу нелепых стыков на поворотах, где вместо плавных закруглений два бордюрных камня стоят, едва соприкасаясь углами. «В прошлом году не было такого требования, чтобы поворотные углы пилить. Если бы нам сказали пилите – мы пилили бы», - сказал подрядчик. «Требование было всегда, - ответили ему. – Просто в этом году начали спрашивать».

Закругления, не сделанные на ул. Сахьяновой, - это факт, который говорит о формализме в ремонте дорог, который зачастую встречается в Улан-Удэ. Надо выяснить с чьей стороны проявляется формализм и исправлять положение. Сделать закругления – это нетрудно.





«Старые и то лучше, наверное, были, чем новые», - критически сказал Чимит Бальжинимаев, осматривая другой участок бордюров.

«А это сделали буквально два дня назад, - указал один из участников осмотра, когда все дошли до свежезамазанного стыка между двумя бордюрными камнями (скрыли под раствором большую щель). – Видимо, знали, что идут контрольные выезды, замазали».

Разумеется, были нарекания и к асфальту. Выявлялась то просадка асфальта, то территории какого-то пузырчатого асфальта. «Это «раковины» в асфальтобетонном покрытии. Такое недопустимо», - пояснили специалисты.

Теперь недостатки будут устранять. «Документы поднимите - кто принимал. Мне интересно стало. Будем в Контрольно-счетную палату направлять. Это что такое?!», - возмущенно дал поручение Чимит Бальжинимаев, осматривая очередные недостатки дорожного строительства, обошедшегося бюджету в солидную сумму.

Много вопросов вызвало асфальтированию мест вокруг люков, которые имеются на проезжей части, а также мест стыков – там где новый асфальт «встречается» с существующим. Переход чаще всего сделан топорно, как-то грубо и некрасиво.

В Улан-Удэ возмущение депутатов вызывает отношение «дорожных» подрядчиков к существующему озеленению. Куски асфальта, гравий, щебень и прочий стройматериал бросают, вываливают на зеленые насаждения, растущие вдоль дорог.

«Этим страдают, конечно, не все подрядчики, но многие. Сегодня мы тоже увидели, что насаждения «утопают» в строительном мусоре. Поэтому дано предписание, чтобы все убрали, привели в соответствие. Над этим тоже надо работать», - сказал председатель горсовета.





Порой подрядчик выражал сомнения, что мусор был выброшен его рабочими. Осматривая места, где был сброшен строительный мусор, Чимит Бальжинимаев попросил поднять проектную документацию, а также найти свидетелей того, что строительный мусор появился в период строительных работ.

Непонимание депутатов вызвал знак «парковка для инвалидов. Он стоит на ул. Сахьяновой посреди деревьев и кустов. «Наводите порядок. Вообще, уму непостижимо», - возмутился председатель горсовета.

«Замечания, которые есть по некоторым моментам, будем устранять», - признал представитель подрядчика. По его словам, полностью движение транспорта перекрывать не будут.

«Это локальные объемы работ, которые будем производить по половине проезжей части», - заверил подрядчик.

Срок устранения недостатков установлен до 1 июля.

Председатель горсовета сказал, что депутаты продолжат выезжать на объекты, которые были сделаны в прошлом году, позапрошлом году, а также на участки, которые делаются в нынешнем году.

Глава Октябрьского района Улан-Удэ, которого пригласили к участию в осмотре, согласился с недовольством депутатов, которые указывали то на один, то на другой недостаток. Ведь наведение порядка в столице Бурятии – общая цель муниципальных властей, здесь нет и не может быть противоречий, непонимания или чего-то в этом роде.

Подойдя к трамвайной остановке «Бурятский научный центр» Чимит Бальжинимаев указал на протараненное, изуродованное металлическое ограждение остановки. «Это автомашина врезалась», - объяснили ему. Почему ограждение не восстановлено объяснить никто не смог. Плюс ко всему, остановочное ограждение все сильнее ржавеет. Но его красят краской, не предназначенной для окраски ржавых поверхностей. «Это обычная краска», – грустно сообщили Чимиту Бальжинимаеву.





Асфальт на проезжей части вдоль остановки очень плох. «Надо это все убрать», - сказал председатель горсовета по поводу кусков асфальта и прочего мусора вдоль трамвайных путей.

Контрольная поездка подтвердила, что городское хозяйство требует постоянного надзора. Без контроля трудно надеяться на быстрое улучшение городской среды.

«Думаю, совместно мы обязательно придем к тому, чтобы наш город стал лучше, чище, удобнее», - уверен Чимит Бальжинимаев.