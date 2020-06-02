В Бурятии поэтапно открываются торговые центры и общепит

Это стало возможным благодаря выполнению республикой основных показателей, установленных Роспотребнадзором



В Бурятии решено поэтапно открывать торговые центры и организации общественного питания. Этот вопрос стал сегодня одним из главных на совещании оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцие, сообщили в пресс-службе правительства республики. Для посетителей торговых центров пока будут доступны только торговые залы, а зоны развлечений и отдыха остаются закрытыми. Работа торговых центров, кафе и ресторанов будет возобновляться при соблюдении целого ряда правил.



Напомним, ранее членами штаба был разработан предварительный график снятия ограничительных мероприятий в республике. При этом послабление ограничительного режима относительно отдельных категорий организаций и предприятий зависит от текущей эпидемиологической обстановки и выполнения регионом трех основных показателей, установленных Роспотребнадзором. Это коэффициент распространения инфекции в регионе не более единицы, свободный коечный фонд не менее 50% от нормативного и количество тестов на 100 тысяч населения в день – не ниже 70.



«Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составил 0,8, свободный коечный фонд – 50%, охват населения тестированием 248,5 на 100 тысяч, летальность - 0,6%. За весь период лабораторно обследовано 99 538 жителей республики, за последние сутки обследовано 2164 человека, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



«В последние четыре дня нормативы выполняются. С учетом этих показателей принимаем решение об открытии торговых центров с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Общественные зоны и развлекательные зоны торговых центров остаются закрытыми, открываются все торговые павильоны. Также готовим к открытию организации общественного питания с вынесением предписания республиканского управления Роспотребнадзора», - огласил решение оперативного штаба глава Бурятии Алексей Цыденов.



Соответствующие изменения глава Бурятии поручил внести в указ о дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса.



Все организации торговли и общепита, получающие разрешение на осуществление деятельности, должны зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия» и ознакомиться с рекомендациями управления Роспотребнадзора по обеспечению эпидемиологической безопасности.



Главный государственный санитарный врач Бурятии отметил, что ношение масок а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 м друг от друга останется на всех этапах выхода из режима ограничительных мероприятий.



Фото: egov-buryatia.ru



