ВВО: Медицинский центр минобороны в Улан-Удэ построен в срок

По просьбе властей Бурятии в нем сейчас дополнительно оборудуются еще 10 палат под реанимационные



Строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России в Улан-Удэ полностью завершено в плановые сроки 15 мая. Об этом сообщается в комментарии пресс-службы Восточного военного округа



В госпитале созданы запасы лекарственных средств, палаты оборудованы современной медицинской аппаратурой и необходимыми материальными средствами. В соответствии со строительным проектом в госпитале предусмотрены и готовы 10 палат интенсивной терапии (реанимации).



Госпиталь готов к приему пациентов, включая инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Медперсонал прошел специальную подготовку на базе Военно-медицинской академии им С.М.Кирова (Санкт-Петербург).



«Вместе с тем, руководство Бурятии обратилось с просьбой дополнительно переоборудовать еще 10 палат на втором этаже госпиталя под реанимационные. Реализация этих работ потребовала 7 суток на проводку специальных коммуникаций для проводки кислорода и дооснащения 10 палат», - говорится в комментарии. Все работы по дооборудованию реанимационных палат на втором этаже госпиталя будут завершены до конца текущей недели.



Подобные работы по дооборудованию построенных медицинских центров, связанные с увеличением числа палат интенсивной терапии в настоящее время завершены еще в двух многофункциональных центрах, рассчитанных на прием 60 пациентов.



Фото: egov-buryatia.ru к появившейся на Y ouT ube Строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России в Улан-Удэ полностью завершено в плановые сроки 15 мая. Об этом сообщается в комментарии пресс-службы Восточного военного округа видеоинформации депутата Народного Хурала Бурятии Баира Цыренова (КПРФ) о том, «ковидный» госпиталь, о сдаче которого президенту России Владимиру Путину официально доложили 15 мая, на деле оказался недостроенным.В госпитале созданы запасы лекарственных средств, палаты оборудованы современной медицинской аппаратурой и необходимыми материальными средствами. В соответствии со строительным проектом в госпитале предусмотрены и готовы 10 палат интенсивной терапии (реанимации).Госпиталь готов к приему пациентов, включая инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Медперсонал прошел специальную подготовку на базе Военно-медицинской академии им С.М.Кирова (Санкт-Петербург).«Вместе с тем, руководство Бурятии обратилось с просьбой дополнительно переоборудовать еще 10 палат на втором этаже госпиталя под реанимационные. Реализация этих работ потребовала 7 суток на проводку специальных коммуникаций для проводки кислорода и дооснащения 10 палат», - говорится в комментарии. Все работы по дооборудованию реанимационных палат на втором этаже госпиталя будут завершены до конца текущей недели.Подобные работы по дооборудованию построенных медицинских центров, связанные с увеличением числа палат интенсивной терапии в настоящее время завершены еще в двух многофункциональных центрах, рассчитанных на прием 60 пациентов.Фото: egov-buryatia.ru