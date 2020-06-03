В Бурятии перекраивают бюджет из-за коронавируса

На борьбу с ним направлены 16,6 миллиона рублей, ранее выделявшихся на профилактику преступности



В Бурятии 16,6 миллиона бюджетных рублей, выделенных на профилактику преступлений и иных правонарушений перераспределены на профилактику и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.



Распоряжение правительства об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на портале публикации нормативных правовых актов региона.



Заметим, перераспределенные деньги – это лишь капля в море дыр, которые предстоит закрывать в бюджете Бурятии.



Фото: pixabay.com В Бурятии 16,6 миллиона бюджетных рублей, выделенных на профилактику преступлений и иных правонарушений перераспределены на профилактику и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.Распоряжение правительства об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на портале публикации нормативных правовых актов региона.Заметим, перераспределенные деньги – это лишь капля в море дыр, которые предстоит закрывать в бюджете Бурятии. Как сообщал «Номер один» , прогноз выпадающих из-за коронавируса налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета уже оценивается в 5,9 миллиарда рублей. При этом, цифра наверняка далеко не окончательная.Фото: pixabay.com