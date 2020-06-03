В Бурятии перекраивают бюджет из-за коронавируса

На борьбу с ним направлены 16,6 миллиона рублей, ранее выделявшихся на профилактику преступности
В Бурятии 16,6 миллиона бюджетных рублей, выделенных на профилактику преступлений и иных правонарушений перераспределены на профилактику и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Распоряжение правительства об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на портале публикации нормативных правовых актов региона.
Заметим, перераспределенные деньги – это лишь капля в море дыр, которые предстоит закрывать в бюджете Бурятии. Как сообщал «Номер один», прогноз выпадающих из-за коронавируса налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета уже оценивается в 5,9 миллиарда рублей. При этом, цифра наверняка далеко не окончательная.
Фото: pixabay.com
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