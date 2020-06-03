В Бурятии оштрафовали главу Иволгинска

Он нарушил закон о закупках
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации сельского поселения «Иволгинское». Как сообщили в надзорном ведомстве, глава поселения заключил с ООО «Энергия-Альфа» муниципальный контракт на благоустройство парка села Иволгинск. По контракту организация должна была выполнить работы без заключения дополнительных соглашений и выплаты аванса.
«В нарушение закона «О контрактной системе в сфере закупок» глава муниципального образования заключил с организацией дополнительное соглашение о выплате аванса в размере 30% от стоимости контракта», сообщили в прокуратуре.
Прокурор внес главе администрации представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также глава привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.
Напомним, ранее за нарушение закона о закупках на 50 тысяч рублей оштрафовали замглавы Хоринского района Бурятии.
Фото: «Номер один»
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