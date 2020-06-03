В Бурятии оштрафовали главу Иволгинска

Он нарушил закон о закупках





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации сельского поселения «Иволгинское». Как сообщили в надзорном ведомстве, глава поселения заключил с ООО «Энергия-Альфа» муниципальный контракт на благоустройство парка села Иволгинск. По контракту организация должна была выполнить работы без заключения дополнительных соглашений и выплаты аванса.

