Жителю Бурятии незаконно отказали в выплате пенсии

Пенсионный фонд «не заметил», что мужчина 16 лет работал на вредном производстве





В прокуратуру Бурятии обратился житель села Брянск с заявлением о нарушении его пенсионных прав. Отделение Пенсионного фонда РФ по РБ отказало мужчине в назначении досрочной страховой пенсии по старости. В обоснование этого решения пенсионный орган указал на отсутствие у гражданина необходимого стажа на соответствующих видах работ, которые дают ему право на досрочное пенсионное обеспечение по старости.

Между тем проверка прокуратуры установила, что данный отказ не соответствует действующему законодательству.«Пенсионный орган необоснованно исключил из специального стажа заявителя 16-летний период его работы на вредных условиях труда в ОАО «Селенгинский ЦКК», - сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор Кабанского района обратился с иском в суд в защиту пенсионных прав заявителя. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.Фото: «Номер один»