В Бурятии COVID-2019 преодолел отметку «1600»

Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 1633







В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 1633. Это на 46 больше, чем было во вторник. Из них в Улан-Удэ – 833 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 947 человек, умерли 10 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 46 новых случаев COVID-19: восемь человек – прибывшие из регионов РФ, один человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, восемь человек из домашних очагов, три человека – связаны с очагом в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района, три человека – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1293 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 485 больных, из них 43 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 186 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - восемь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – четверо больных (в том числе один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ – один пациент старше 65 лет.



В восьми обсерваторах находится 273 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2457 человек, с нарастающим итогом – 102 054 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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