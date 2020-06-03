Две трети россиян хотят получать базовый безусловный доход

В среднем, по их оценкам, он должен составлять 25 000 рублей в месяц



Правительства европейских стран рассматривают идею введения базового безусловного дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства. Две трети россиян считают, что население нашей страны тоже нуждается в таких ежемесячных выплатах, сообщает результаты своего опроса портал



Всего 5% опрошенных против подобной идеи, 28% затруднились с ответом. Их доводы: «Наши люди перестанут работать»; «Помощь должна быть адресной: дети, инвалиды, пенсионеры».



Рассуждая о величине ежемесячной выплаты, 40% респондентов назвали суммы от 10 до 20 тысяч рублей, 25% — от 20 до 30 тысяч, 11% считают, что государство должно выплачивать населению ежемесячно по одному региональному МРОТ.



В среднем же россияне мечтают о базовом безусловном доходе в размере 25000 рублей в месяц. В то же время для комфортного пребывания на карантине денег нужно респондентам портала более чем в три раза больше — в среднем 80 000 рублей в месяц, а для счастья в шесть раз больше — 155 000 рублей ежемесячно.



Добавим - идея базового безусловного дохода в России, скорее утопическая, чем реальная, что доказывает ситуация с помощью населению в период пандемии коронавируса. Вполне очевидно, что в «постковидной» стране рассчитывать на нечто подобное и вовсе не приходится.



Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 349. Время проведения: 1-2 июня 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.



Фото: «Номер один»

Правительства европейских стран рассматривают идею введения базового безусловного дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства. Две трети россиян считают, что население нашей страны тоже нуждается в таких ежемесячных выплатах, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob Всего 5% опрошенных против подобной идеи, 28% затруднились с ответом. Их доводы: «Наши люди перестанут работать»; «Помощь должна быть адресной: дети, инвалиды, пенсионеры».Рассуждая о величине ежемесячной выплаты, 40% респондентов назвали суммы от 10 до 20 тысяч рублей, 25% — от 20 до 30 тысяч, 11% считают, что государство должно выплачивать населению ежемесячно по одному региональному МРОТ.В среднем же россияне мечтают о базовом безусловном доходе в размере 25000 рублей в месяц. В то же время для комфортного пребывания на карантине денег нужно респондентам портала более чем в три раза больше — в среднем 80 000 рублей в месяц, а для счастья в шесть раз больше — 155 000 рублей ежемесячно.Добавим - идея базового безусловного дохода в России, скорее утопическая, чем реальная, что доказывает ситуация с помощью населению в период пандемии коронавируса. Вполне очевидно, что в «постковидной» стране рассчитывать на нечто подобное и вовсе не приходится.Фото: «Номер один»