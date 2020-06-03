Рынок поддержанных автомобилей в Бурятии восстанавливается

В мае количество машин с пометкой «проданные» на «Дроме» увеличилось на 24% по сравнению с апрелем



Ослабление режима самоизоляции возвращает жизнь на вторичный авторынок в России. К такому выводу пришли аналитики



В Бурятии в мае текущего года количество машин с пометкой «проданные» на «Дроме» увеличилось на 24% по сравнению с апрелем. Тем не менее, их число все равно на 9% меньше, чем в мае 2019.



Общее число объявлений в Бурятии в мае увеличилось на 16% по отношению к апрелю. Однако, за два месяца режима «самоизоляции» подано на 14% меньше объявлений о продаже б/у автомобилей, чем за аналогичный период 2019 года. Средняя цена в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года на подержанные авто выросла незначительно – на 1,4%.



«Менять ли автомобиль сейчас - вопрос индивидуальный. Если средства на покупку у вас есть и до кризиса вы планировали это сделать, то обновить личный автопарк сейчас – правильное решение. Предпосылок к дальнейшему снижению цен не так много. Основной шок для рынка медленно проходит, а после снятия карантина, рост цен может возобновиться», – поделился аналитик автомобильного портал «Дром» Игорь Олейников.



Самыми востребованными моделями на «вторичке» Бурятии становятся японские Toyota. Они занимают 9 из 10 строчек в списке наиболее продаваемых на «Дроме» машин в мае – это Corolla, Camry, Corolla Fielder, Allion, Mark II, Caldina, Premio, RAV4, Corona Premio. На десятой строчке разместилась отечественная Лада 2107.



В целом по России в мае 2020 года автомобилей с пометкой «проданные» меньше. По сравнению с апрелем 2020 рост составил 17%. Тем не менее, спрос упал на 5%, по отношению к маю 2019.







Фото: «Номер один» Ослабление режима самоизоляции возвращает жизнь на вторичный авторынок в России. К такому выводу пришли аналитики автомобильного портала «Дром» , изучив 1,2 миллиона объявлений в собственной базе за периоды с апреля по июнь 2019 и 2020 года.В Бурятии в мае текущего года количество машин с пометкой «проданные» на «Дроме» увеличилось на 24% по сравнению с апрелем. Тем не менее, их число все равно на 9% меньше, чем в мае 2019.Общее число объявлений в Бурятии в мае увеличилось на 16% по отношению к апрелю. Однако, за два месяца режима «самоизоляции» подано на 14% меньше объявлений о продаже б/у автомобилей, чем за аналогичный период 2019 года. Средняя цена в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года на подержанные авто выросла незначительно – на 1,4%.«Менять ли автомобиль сейчас - вопрос индивидуальный. Если средства на покупку у вас есть и до кризиса вы планировали это сделать, то обновить личный автопарк сейчас – правильное решение. Предпосылок к дальнейшему снижению цен не так много. Основной шок для рынка медленно проходит, а после снятия карантина, рост цен может возобновиться», – поделился аналитик автомобильного портал «Дром» Игорь Олейников.Самыми востребованными моделями на «вторичке» Бурятии становятся японские Toyota. Они занимают 9 из 10 строчек в списке наиболее продаваемых на «Дроме» машин в мае – это Corolla, Camry, Corolla Fielder, Allion, Mark II, Caldina, Premio, RAV4, Corona Premio. На десятой строчке разместилась отечественная Лада 2107.В целом по России в мае 2020 года автомобилей с пометкой «проданные» меньше. По сравнению с апрелем 2020 рост составил 17%. Тем не менее, спрос упал на 5%, по отношению к маю 2019. Как рассказывал «Номер один» , на реальном рынке подержанных машин на улице Приречной большой ассортимент, но нет покупателей. Едва открывшись после полуторамесячной принудительной изоляции, рынок сразу же попал в «мертвую» зону. Продажи встали. Впрочем, в перспективе эксперты прогнозируют оживление и здесь.Фото: «Номер один»