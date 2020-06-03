Горожане массово жалуются на «вскрытые» ямы, которые долго не заделывают





Мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль за ямочным ремонтом дорог после многочисленных жалоб горожан на «вскрытые» ямы, которые долго не заделывали, сообщили в пресс-службе городской администрации.

К подрядчикам, которые неоднократно получают замечания, не соблюдают технологию работы, оставляют строительный мусор на дорогах, будут применяться штрафные санкции вплоть до расторжения муниципального контракта.- Дорожники должны выполнять все работы по ямочному ремонту день в день, с утра подготовить ямы – отфрезеровать, прочистить, пролить битумом, а после обеда уложить асфальт и укатать катком. Кроме того, подрядчики должны планировать работу, исходя из прогноза погоды. Если, например, завтра дождь, то все работы по фрезерованию и в целом по ямочному ремонту уже сегодня должны быть приостановлены. Если хотя бы что-то из этого не соблюдается, то подрядчики понесут серьезную ответственность, - отметил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.Контроль за дорожниками осуществляют кураторы от Управления дорожного строительства, представители районных администраций, специалисты технадзора и ГИБДД. Помимо этого, созданы рабочие группы в мессенджерах, куда подрядчики ежедневно выкладывают план работы и отчет о проделанной работе за день с приложением фото и видеоматериалов. Также активно работает «общественный контроль» из числа депутатов горсовета, общественников - специалистов «Союза дорожников РБ».Напомним, в этом году ямочный ремонт на дорогах Улан-Удэ обойдется местному бюджету в более чем 12 млн рублей. Исполнителями по контрактам являются ООО «АРС Строй» и ООО «Русстройконтроль».Фото: мэрия Улан-Удэ