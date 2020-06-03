Житель Бурятии спалил гараж своего знакомого

Причиненный ущерб мужчине пришлось гасить из своей пенсии





Судебные приставы взыскали с жителя Северобайкальского района свыше 106 тысяч рублей материального ущерба, причинённого пожаром.

Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчина незаконно проник в гараж своего знакомого и при попытке отогрева допустил возгорание внутри помещения. В результате пожара огнем была уничтожена внутренняя деревянная обшивка металлического гаража, а также находящееся в нем имущество.После происшествия виновник пожара отказался добровольно возмещать знакомому причиненный ущерб. Поэтому владельцу гаража пришлось решать материальный вопрос в судебном порядке.На основании решения суда в службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в рамках которого приставы обратили взыскание на пенсию должника. На сегодняшний день вся сумма перечислена на счет взыскателя.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС