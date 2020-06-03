В Бурятии частные детсады получили 138 миллионов рублей субсидий

Благодаря этому частные дошкольные образовательные учреждения могут принять более 5000 детей



В Бурятии частные дошкольные организации получили свыше 138 миллионов рублей помощи. Средства в рамках двух субсидий на возмещение расходов при оказании присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, а также на ведение образовательной деятельности выделило правительство Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



По поручению президента России Владимира Путина в рамках поддержки некоммерческих организаций на сегодняшний день 44 частным дошкольным организациям перечислено более 41 миллионов рублей по субсидии на возмещение расходов при оказании присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста из республиканского бюджета. Дальнейшее перечисление субсидии будет осуществляться согласно кассовому плану ежемесячно.



Кроме того, частные образовательные организации получили субсидию и на ведение образовательной деятельности. Частные детские сады уже получили свыше 84 миллионов рублей за шесть месяцев 2020 года. Также получили 13 миллионов рублей частные школы. Дальнейшее перечисление субсидии частным образовательным организациям будет согласно кассовому плану ежеквартальным.



«Субсидия на осуществление образовательной деятельности нам, безусловно, помогает. Такую меру поддержки мы получаем уже с 2016 года. В нашем частном детском саду работают 34 сотрудника. Из них 25 получают свою заработную плату в рамках этой субсидии», - рассказывает Ирина Ванина, руководитель частного детского сада «Страна чудес».



Таким образом, по полученным субсидиям частные дошкольные образовательные учреждения смогут принять более 5000 детей. Общая сумма двух субсидий превышает 282 миллиона рублей.



Напомним, что министерством образования и науки Бурятии разработан порядок предоставления субсидии, позволяющий в рамках реализации нацпроекта «Образование» создать дополнительно места в частных детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В этом году в республике запланировано создание дополнительных 1156 мест.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr

