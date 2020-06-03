Фото дня: Добро пожаловать, инвалиды!

В Улан-Удэ инвалидам предлагают парковаться среди деревьев





Возмутительный факт выявился во время выездной контрольной поездки председателя горсовета Улан-Удэ Чимита Бальжинимаева. Вместе с коллегами-депутатами и представителями мэрии города он осмотрел места, где в прошлом году прошел ремонт дорог. В том числе, оценивали качество работ на ул. Сахьяновой. Были выявлены многочисленные недостатки.





В ходе поездки Чимит Бальжинимаев обратил внимание на дорожный знак, который притаился посреди зоны озеленения. Нелепость ситуации вызвал резонное непонимание. Председатель горсовета попросил разобраться с данным знаком.Фото: «Номер один»