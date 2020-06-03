В Бурятии с 10 июня открываются предприятия общепита

Индустрии развлечений, соляриям, баням, саунам и СПА-салонам пока «добро» не дано



В Бурятии рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятий общественного питания, закрытые на карантин с 29 марта, смогут начать работу с 10 июня. Это следует из указа главы республики Алексея Цыденова. Документ размещен на официальном портале нормативных актов.



Условия открытия - наличие отдельного наружного (уличного) входа в объект общественного питания и представление в электронном виде сведений на интернет-портале «Работающая Бурятия». Разумеется, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, с обеспечением работодателем перед открытием лабораторного обследования персонала на COVID-19.



Закрытыми по 30 июня пока остаются предприятия общественного питания, кинотеатры, детские развлекательные, общественные, игровые зоны, зоны отдыха, аттракционы, ночные клубы, иные развлекательные заведения с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенные внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.



Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, предложено представить в электронном виде сведения на интернет-портале «Работающая Бурятия» и обеспечить: разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (один человек); - вход посетителей во все помещения только в масках; возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр; условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра).



Остаются закрытыми по 30 июня включительно СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие людей.



Фото: mergenbator.ru

