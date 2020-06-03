В Бурятии перенесли на 7 июля сессию парламента республики

Это сделано из-за голосования по поправкам в Конституцию России, которое пройдет 1 июля



Очередная двенадцатая сессия Народного Хурала Республики Бурятия состоится 7 июля и откроется в 9:00. Распоряжение об этом сегодня подписал председатель Народного Хурала Владимир Павлов, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Причиной переноса даты парламентского заседания стало назначение на 1 июля 2020 года общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны. Согласно новому распоряжению утратившим силу признан предыдущий документ о созыве очередной двенадцатой сессии Народного Хурала на 30 июня.



Напомним, на сегодня в проект повестки работы очередной двенадцатой сессии Народного Хурала включено более сорока вопросов и два в рамках «правительственного часа». В частности, это предложение группы депутатов Народного Хурала об информации правительства республики «Об охране здоровья граждан в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и мерах, принимаемых правительством по противодействию ее распространения на территории Бурятии».



Фото: «Номер один»

