03.06.2020
В Бурятии перенесли на 7 июля сессию парламента республики

В Бурятии перенесли на 7 июля сессию парламента республики

Это сделано из-за голосования по поправкам в Конституцию России, которое пройдет 1 июля

Очередная двенадцатая сессия Народного Хурала Республики Бурятия состоится 7 июля и откроется в 9:00. Распоряжение об этом сегодня подписал председатель Народного Хурала Владимир Павлов, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Причиной переноса даты парламентского заседания стало назначение на 1 июля 2020 года общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны.     Согласно новому распоряжению утратившим силу признан предыдущий документ о созыве очередной двенадцатой сессии Народного Хурала на 30 июня.

Напомним, на сегодня в проект повестки работы очередной двенадцатой сессии Народного Хурала включено более сорока вопросов и два в рамках «правительственного часа». В частности, это предложение группы депутатов Народного Хурала об информации правительства республики «Об охране здоровья граждан в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и мерах, принимаемых правительством по противодействию ее распространения на территории Бурятии».

Фото: «Номер один»
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