В Бурятии 17 лет жил человек-призрак

Дальнобойщик из Узбекистана лишился денег и не мог вернуться на родину





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой за помощью обратился уроженец Узбекской ССР. Как сообщили в аппарате омбудсмена, мужчина работал дальнобойщиком и прибыл в Бурятию еще в 2003 году. Оставшись без денег, он не смог вернуться обратно.

На основании судебного акта о выдворении за пределы России последние восьми месяцев мужчина содержался в спецприемнике. Но в связи с отсутствием постоянной регистрации на территории Узбекистана его возвращение на родину не состоялось.По ходатайству омбудсмена мужчину пригласили на личный прием к руководителю УВМ МВД по РБ, в ходе которого ему подробно разъяснили порядок получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, а в последующем и гражданства РФ.На данный момент мужчина уже приступил к сбору необходимых документов для получения разрешения на временное проживание. После этого он будет вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство лица без гражданства.Фото: pixabay.com