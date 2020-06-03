В Бурятии из-за COVID-19 введен карантин в селе Барагхан

Здесь выявлен коронавирус в семье, круг контактных лиц насчитывает около 100 человек
В Бурятии в селе Барагхан Курумканского района зарегистрирован случай заболевания COVID-19, сообщили сегодня в республиканском управлении Роспотребнадзора.
«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. При лабораторном обследовании контактных лиц в семейном очаге выявлено еще 5 заболевших. Один из заболевших работает в магазине и в течение нескольких дней обслуживала жителей села. Круг контактных лиц устанавливается, на сегодня он составляет около 100 человек. Проводится работа по их изоляции и лабораторном обследовании», - уточнили в пресс-службе управления.
По предложению управления Роспотребнадзора решением оперативного штаба Курумканского района на село Барагхан наложен карантин. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация на контроле управления Роспотребнадзора.
Напомним, это втророй случай локального карантина в глубинке Бурятии. Как сообщал «Номер один», ранее подобное произошло в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района.
Фото: pixabay.com
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