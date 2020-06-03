В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошло задымление

Оно сильно обеспокоило горожан, которые помнят три серьезных аварии на этой станции



В столице Бурятии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 из-за повреждения автомата в электрощитовой перекачивающего насоса сегодня произошло задымление на очистных сооружениях химического цеха станции, сообщили в пресс-службе энергокомпании ТГК-14.



Задымление локализовано, ситуация находится под контролем, специалисты ведут работы по устранению дефекта кабеля. Инцидент на работу станции и подачу горячего водоснабжения не влияет, ТЭЦ-1 работает в штатном режиме. ТГК-14 принесла извинения жителям города за доставленное беспокойство.



Действительно, жители столицы Бурятии в соцсетях выразили большую обеспокоенность ситуацией. И причины для этого более чем серьезные. Напомним, Улан-Удэ пережил несколько серьезных аварий в теплоэнергетике в 2001, 2008 и 2009 годах. Все они произошли на ТЭЦ-1. Как минимум два раза город находился на грани серьезного бедствия в 40-градусные морозы - МЧС рассматривало варианты эвакуации населения.





Фото: tgk-14.com

