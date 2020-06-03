Не пропойцы, но бродяги: в Бурятию из заграницы вернулись 129 человек

Всего по миру насчитывается почти 400 уроженцев «таежной и степной», давших о себе знать

В Бурятии на портал Госуслуг поступило 394 заявления от жителей региона, находящихся в 41 стране мира. Для 129 человек уже организовано возвращение в Россию, 122 человека ожидают ближайшего вывозного рейса, 31 человек решил остаться за границей. Еще от 112 человек ожидается подтверждение намерений, сообщили в пресс-службе правительства республики.Большую поддержку возвращению россиян из иностранных государств оказывает аппарат полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе и лично Юрий Трутнев.С целью мониторинга и информирования жителей Бурятии, находящихся на территории иностранных государств, министерство туризма Бурятии создало call-центр. Сотрудники ежедневно выясняют, сколько из зарегистрированных на портале госуслуг граждан планируют вылететь первым доступным рейсом, сколько не желает возвращаться, но оказались в сложной жизненной ситуации. Последним была оказана адресная материальная помощь из средств Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия».Получив поддержку, жители Бурятии направляют слова благодарности.«От всей души благодарю Вас, Алексей Самбуевич, за оказанную материальную помощь сыну, который оказался в непростой ситуации в Черногории. Я, как мама, благодарна Вам, т.к. в сложной экономической ситуации Вы нашли возможность оказать помощь. Благодарю министерство туризма Бурятии во главе с Марией Борисовной, так же представительство МИД России в Улан-Удэ за Ваш профессиональный подход и душевные качества сотрудников. Я получила моральную поддержку в этой сложной ситуации. Большое Вам спасибо!»;«Спасибо большое девушкам из call-центра, если бы не они, то моя проблема с регистрацией и возвращением на родину была бы не решена»;«Сижу и не верю, что мы дома, без Вас ничего бы не получилось! Мир не без добрых людей».Сегодня министерство туризма и Туристский информационный центр продолжают работу по организации возвращения жителей Бурятии на родину. Напомним, что находящиеся за границей и планирующие вернутся на родину граждане должны заполнить форму заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Получить консультацию по вопросам, связанным с выездом жителей Бурятии из иностранных государств вы можете по телефонам:Фото: egov-buryatia.ru