Владыка Савватий не покидал Улан-Удэ

«Возможно, но маловероятно» - так оценивают слухи о его переводе в Чебоксары знатоки внутрицерковной жизни

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий находится в эти дни в Улан-Удэ. Он не будет присутствовать на отпевании одного из старейших архиереев Русской православной церкви - архиерея Чувашской митрополии митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Как сообщил «Номеру один», информированный источник в Бурятской митрополии, это связано с коронавирусными ограничениями, еще действующими в стране.Отпевание покойного состоялось сегодня, 3 июня, после Божественной литургии в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары. Чин погребения, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Ранее владыка Савватий на своей странице в Instagram принес соболезнования в связи с кончиной Варнавы: «Сегодня утром преставился Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.... До последнего надеялся, что все образуется, молился о его скорейшем выздоровлении. Сказать, что это невосполнимая утрата для Чувашской паствы - ничего не сказать. Без малого 44 года правил епархией. Не хватает слов, ком в горле... Соболезную всей Чувашской пастве. Царствие Небесное, вечный покой», - написал он.Эти события, а также то, что уроженец Чебоксар митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Антонов) был пострижен в монашество именно Варнавой, им же был рукоположен в иеродиакона, а вскоре — в иеромонаха, стали поводом для сообщений ряда СМИ о возможном переводе владыки Савватия в Чебоксары.«Такое вполне возможно, но сейчас маловероятно», - отметил собеседник «Номера один». Во-первых, в Чувашской митрополии есть свои претенденты на освободившуюся кафедру, а владыка Савватий покинул Чебоксары более десяти лет назад. Решением Священного Синода он был назначен правящим архиереем новообразованной Улан-Удэнской и Бурятской епархии в 2009 году. В пользу его перевода может говорить то, что в последнее время в РПЦ принято ставить во главе митрополий местных священнослужителей или уроженцев этих регионов.Впрочем, это же обстоятельство может стать и препятствием. В Бурятии сейчас нет явных кандидатов в митрополиты, которых можно сравнить с Савватием «по весу» в церкви и влиянию на паству. Уважаемые священнослужители, конечно, есть, но необходимы чисто формальные процедуры для их возможного назначения, считают в кругах, которые знакомы с внутрицерковной традицией.Кроме того, последняя придает большое значение тому, что назначенный на новое служение архиерей должен оставить в полном порядке все дела на прежнем месте. В этом смысле у владыки Савватия камнем преткновения может стать Кафедральный собор Бурятской митрополии, который строится в парке им. С.Н. Орешкова. В 2011 году был заложен первый камень в основание будущего храма. Он был освящен во имя Успения Божией Матери. В 2013 году в парке прошла торжественная литургия и молебен в честь начала строительства нового храма и дан старт строительству.Сроки его строительства и благоустройства парковой территории затянулись, констатировали в начале этого года участники выездного совещания с участием представителей Русской православной церкви, членов правительства Бурятии и застройщика - ООО СТК «Вирамайнер». При самостоятельном привлечении спонсорских средств Бурятской митрополией на возведение кафедрального собора потребуется около 9 лет, что приводит к ежегодному удорожанию, сообщала пресс-служба правительства республики.«На завершение строительства необходимо 260 миллионов рублей и это без росписи храма и отделки. Для того, чтобы запустить первый этап и закрыть тепловой контур, потребуется около 100 миллионов рублей. Будем рассматривать все варианты, чтобы найти возможность ускорить строительные работы», - сказал посетивший стройку глава Бурятии Алексей Цыденов.Если подводить итоги, то можно сказать, что очередное заседание Священного Синода, где могут решать вопрос о назначении главы Чувашской митрополии, пройдет во второй половине июня. Владыку Савватия в Москву пока не вызывали. Далее, как говорится, на всё воля Божья.Фото: uud-eparh.ru и egov-buryatia.ru