Иркутская область и Бурятия создадут совместный научный центр

Фокусом его исследований научно-образовательного центра станет Байкал



Бурятия и Иркутская область создадут научно-образовательный центр «Байкал». Планируется, что НОЦ «Байкал» будет заниматься астрофизикой, исследованиями рифтовой системы озера Байкал, разрабатывать проекты по сейсмике, разведке и добыче полезных ископаемых, вести работы по направлению трансляционной медицины и лекарственного растениеводства.



Вопрос создания центра был поднят накануне, 2 июня, в ходе заседания Совета по науке и инновациям при главе Бурятии. В заседании приняли участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и ученые из Иркутской области, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Объединив наши научно-производственные возможности, мы получим кратное увеличение валового продукта Иркутской области и Бурятии. Предлагаю в ближайшее время подписать соглашение о создании межрегионального НОЦ «Байкал». Совместными усилиями мы сформируем уникальную программу этого центра. Представители научных организаций, вузов и бизнеса нам в этом помогут», - предложил Игорь Кобзев.



В ходе обсуждения Алексей Цыденов отметил, что центр даст возможность привлекать федеральное финансирование на поддержку научных работ.



«Поддерживаем вашу инициативу, и готовы со своей стороны присоединиться всеми имеющимися ресурсами. Понятно, что отбор будет конкурсный, соответственно заявка должна быть весомая, чтобы мы могли победить. Потому что лучше вдвоем выиграть, чем поодиночке проиграть, - резюмировал глава Бурятии.



Основным фокусом исследований и научной работы научно-образовательного центра станет озеро Байкал, включенное ЮНЕСКО в список объектов Всемирного природного наследия как «самое древнее и самое глубокое озеро планеты».



Фото: egov-buryatia.ru

