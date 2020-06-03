Аэропорт Улан-Удэ сохранил маршрутную сеть полетов

В нынешнем году увеличен перечень субсидируемых маршрутов из столицы Бурятии



В период пандемии коронавируса международный аэропорт Улан-Удэ «Байкал» почти полностью сумел сохранить маршрутную сетку полетов в соседние регионы России. Это стало возможным благодаря совместной работе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии с авиакомпаниями и аэропортом «Байкал», сообщили в пресс-службе ведомства.



В результате перечень субсидируемых в 2020 году маршрутов увеличен. В этот перечень вошли направления из Улан-Удэ в Благовещенск, Владивосток, Иркутск и Хабаровск. В ближайшее время также планируется возобновление полетов по субсидированным направлениям в Читу и на байкальский остров Ольхон.



Субсидирование ведется согласно постановлению правительства РФ от 25 декабря 2013 года «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации». Рейсы по субсидируемым тарифам доступна всем авиапассажирам.



Напомним, субсидирование названных маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость авиабилетов для пассажиров на 40 процентов.



Аэропорт Улан-Удэ является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Улан-Удэ сертифицирована по первой категории метеоминимумов Международной организации гражданской авиации. Длина ВПП - 3400 метров, ширина - 45 метров. Цементобетонное покрытие рассчитано на прием таких типов, как Вoeing 767-300 и другие типы воздушных судов классом ниже. Также обустроены две рулежные дорожки, светосигнальное оборудование с огнями высокой интенсивности с двух направлений посадки, объекты электроснабжения, водосточно-дренажная сеть, объекты радиотехнического обеспечения полетов, метеооборудования и патрульной дороги и ограждения.



Фото: «Номер один»