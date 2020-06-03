Минздрав Бурятии получил предупреждение УФАС

Аннулированы семь аукционов на поставку медоборудования стоимостью более 150 миллионов рублей



Бурятское УФАС выдало министерству здравоохранения республики предупреждение об отмене актов, ограничивающих конкуренцию, сообщили в антимонопольном управлении.



Выдача предупреждения связана с выявлением нарушений и аннулированием семи аукционов на поставку медоборудования. В рамках пяти из них оборудование на сумму около 80 миллионов рублей закупала республиканская больница им. Н.А. Семашко, а по другим двум, еще на 70 млн рублей, заказчиком являлась Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ).



Эти закупки проводились в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» с общим объемом финансирования 359 миллионоврублей за счет федеральных средств (нацпроект «Здравоохранение»).



Все аннулированные аукционы проводились в соответствии с нормами федерального законодательства (№ 223-ФЗ). При этом республиканская больница приобретала оборудование для нужд иного медучреждения – онкодиспансера, чья закупочная деятельность регулируется более строгими требованиями законодательства о контрактной системе (№ 44-ФЗ), отметили в УФАС.



В свою очередь, ДРКБ проводила закупки не только для собственных нужд, но и для районных больниц и городских поликлиник. Однако установленный типовым положением порядок проведения совместных закупок не был соблюден. При организации закупок заказчики руководствовались актами, принятыми министерством здравоохранения Бурятии.



Согласно распоряжению минздрава, только онкодиспансер и ДРКБ являются участниками регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В то же время согласно приказу министерства, вышедшему в марте текущего года, заказчиками по проекту были определены республиканская больница им. Н.А. Семашко, ДРКБ, Центр Восточной медицины – они должны были организовывать совместные закупки оборудования, в том числе для онкодиспансера, районных больниц, детских поликлиник.



«Акты минздрава стали причиной неразберихи в закупках медоборудования в рамках нацпроекта и фактического ухода от соблюдения требований законодательства о контрактной системе, - отмечает врио руководителя Бурятского УФАС России Инесса Баглаева. – Заказчики, являющиеся автономными учреждениями и проводящие закупки по 223-ФЗ, в отсутствие законных оснований стали проводить аукционы для нужд медучреждений, чья закупочная деятельность находится в ином правовом поле. А при закупках для других автономных учреждений заказчикам, чтобы выполнить требования минздрава, приходилось игнорировать порядок проведения совместных закупок».



Распоряжение и приказ министерства здравоохранения Бурятии нарушают закон «О защите конкуренции» и, согласно предупреждению УФАС, должны быть отменены. В ином случае в отношении министерства будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.



Кроме того, по жалобе индивидуального предпринимателя Бурятское УФАС проверило законность двух аукционов, объявленных Детской республиканской клинической больницей (ДРКБ) в мае текущего года.



В рамках этих аукционов больница закупала медицинское оборудование по нескольким лотам на общую сумму более 70 миллионов рублей. Финансирование закупок осуществляется за счет федеральных средств нацпроекта «Здравоохранение», а получателями оборудования, помимо самой ДРКБ, являются районные больницы и городские поликлиники.



Как автономное учреждение ДРКБ, в своей закупочной деятельности руководствуется федеральным законом (№ 223-ФЗ) и типовым положением о закупках, которым, в том числе, предусмотрено право проведения совместных закупок и определен порядок их проведения. Однако установленная положением процедура была полностью проигнорирована заказчиком, и передачу закупленного ДРКБ оборудования медучреждениям предполагалось произвести на основании договоров. Фактически в рамках одного из аукционов ДРКБ была организована не совместная закупка, а закупка товара для нужд иных учреждений, что нарушает законодательство.



Более того, по второму аукциону закупка проводилась для медучреждений, чья закупочная деятельность регулируется законодательством о контрактной системе (№ 44-ФЗ), устанавливающим более строгие требования к торгам. В этом случае организация совместных закупок учреждением, находящимся в ином правовом поле, также является незаконной.



В связи с тем, что у заказчика отсутствовали правовые основания для проведения закупок, Бурятское УФАС России предписало ДРКБ аннулировать аукционы.



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