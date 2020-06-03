03.06.2020
Минздрав Бурятии получил предупреждение УФАС

Минздрав Бурятии получил предупреждение УФАС

Аннулированы семь аукционов на поставку медоборудования стоимостью более 150 миллионов рублей

Бурятское УФАС выдало министерству здравоохранения республики  предупреждение об отмене актов,  ограничивающих конкуренцию, сообщили в антимонопольном управлении.

Выдача предупреждения связана с выявлением нарушений и аннулированием семи аукционов на поставку медоборудования. В рамках пяти из них оборудование на сумму около 80 миллионов рублей закупала республиканская больница им. Н.А. Семашко, а по другим двум, еще на 70 млн рублей, заказчиком являлась Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ).

Эти закупки проводились в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» с общим объемом финансирования 359 миллионоврублей за счет федеральных средств (нацпроект «Здравоохранение»).

Все аннулированные аукционы проводились в соответствии с нормами федерального законодательства (№ 223-ФЗ). При этом республиканская больница приобретала оборудование для нужд иного медучреждения – онкодиспансера, чья закупочная деятельность регулируется более строгими требованиями законодательства о контрактной системе (№ 44-ФЗ), отметили в УФАС.

В свою очередь, ДРКБ проводила закупки не только для собственных нужд, но и для районных больниц и городских поликлиник.  Однако установленный типовым положением порядок проведения совместных закупок не был соблюден. При организации закупок заказчики руководствовались  актами, принятыми министерством здравоохранения Бурятии.

Согласно распоряжению минздрава, только онкодиспансер и ДРКБ являются участниками регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В то же время согласно приказу министерства, вышедшему в марте текущего года, заказчиками по проекту были определены республиканская больница им. Н.А. Семашко, ДРКБ, Центр Восточной медицины – они должны были организовывать совместные закупки оборудования, в том числе для онкодиспансера, районных больниц, детских поликлиник.

«Акты минздрава стали причиной неразберихи в закупках медоборудования в рамках нацпроекта и фактического ухода от соблюдения требований законодательства о контрактной системе,  - отмечает врио руководителя Бурятского УФАС России Инесса Баглаева. – Заказчики, являющиеся автономными учреждениями и проводящие закупки по 223-ФЗ, в отсутствие законных оснований стали проводить аукционы для нужд медучреждений, чья закупочная деятельность находится в ином правовом поле. А при закупках для других автономных учреждений заказчикам, чтобы выполнить требования минздрава, приходилось игнорировать порядок проведения совместных закупок».

Распоряжение и приказ министерства здравоохранения Бурятии нарушают закон «О защите конкуренции» и, согласно предупреждению УФАС, должны быть отменены. В ином случае в отношении министерства будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, по жалобе индивидуального предпринимателя Бурятское УФАС проверило законность двух аукционов, объявленных Детской республиканской клинической больницей (ДРКБ) в мае текущего года.

В рамках этих аукционов больница закупала медицинское оборудование по нескольким лотам на общую сумму более 70 миллионов рублей. Финансирование закупок осуществляется за счет федеральных средств нацпроекта «Здравоохранение», а получателями оборудования, помимо самой ДРКБ, являются районные больницы и городские поликлиники.

Как автономное учреждение ДРКБ, в своей закупочной деятельности руководствуется федеральным законом (№ 223-ФЗ) и типовым положением о закупках, которым, в том числе, предусмотрено право проведения совместных закупок и определен порядок их проведения. Однако установленная положением процедура была полностью проигнорирована заказчиком, и передачу закупленного ДРКБ оборудования медучреждениям предполагалось произвести на основании договоров. Фактически в рамках одного из аукционов ДРКБ была организована не совместная закупка, а закупка товара для нужд иных учреждений, что нарушает законодательство.

Более того, по второму аукциону закупка проводилась для медучреждений, чья закупочная деятельность регулируется законодательством о контрактной системе (№ 44-ФЗ), устанавливающим более строгие требования к торгам. В этом случае организация совместных закупок учреждением, находящимся в ином правовом поле, также является незаконной.

В связи с тем, что у заказчика отсутствовали правовые основания для проведения закупок, Бурятское УФАС России предписало ДРКБ аннулировать аукционы.

Фото: pixabay.com
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