Школьник из Монголии отправил свои сбережения медикам Бурятии

Мальчика отблагодарят ответным подарком и пригласят в республику





Бурятия получила партию гуманитарной помощи от посольства Монголии в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Одноразовые медицинские маски, защитные комбинезоны, очки, многоразовые бахилы и нитриловые перчатки поступили на склад «Резерв» Территориального центра медицины катастроф.Среди них была посылка от учащегося 5 «а» класса Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. М. Цэлмэг сшил многоразовые маски для медицинских работников Бурятии, вложив в посылку накопленные им 20 тысяч тугриков.Правительство Бурятия поощрит мальчика ответным подарком от главы Бурятии.- Это не просто трогательная история заботы и доброты. Это пример для каждого из нас. После стабилизации эпидемиологической ситуации приглашаем парня к нам, посмотреть на Байкал, познакомиться с нашей культурой. А сейчас выбрать и отправить ответный подарок, - поручил руководитель республики Алексей Цыденов.Гуманитарную помощь из Монголии – 63450 одноразовых медицинских масок, 94 защитных медицинских комбинезонов, 95 защитных очков, 200 пар хирургических перчаток, 95 пар бахил – направят в медицинские организации республики на нужды медицинского персонала и пациентов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии