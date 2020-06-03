В Бурятии 10% населения республики обследовано на COVID-19

Республика находится на 14-м месте среди регионов России по этому показателю







В Бурятии обследовано на коронавирус более 100 тысяч жителей республики или свыше 10 процентов от общего числа населения, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Среди всех регионов России по количеству исследований на 100 тысяч населения республика находится на 14-м месте.



Исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и шести клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций, в том числе в частной клинике. Ежедневно лаборатории проводят более 2 тысяч исследований. Тест-системы для исследований имеются в достаточном количестве.



«Именно охват тестированием населения является одним из основных показателей для снятия ограничительных мероприятий», - отметил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



В России сейчас зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.



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