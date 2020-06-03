Корвет имени Алдара Цыденжапова направляется во Владивосток

Для корабля завершен стапельный период постройки и большая часть достроечных работ



На Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) сегодня состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного специально для Тихоокеанского флота.



С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док «Зея», в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу завода во Владивостоке. По пути следования речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Для корабля завершен стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» началась поэтапная приемка боевого корабля: сейчас на нем функционируют все системы жизнеобеспечения, камбуз.



Официальное заселение экипажа на корабль состоится в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.



Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.



Фото: structure.mil.ru

