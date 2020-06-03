В Бурятии с северных гор эвакуировали шестерых рыбаков

Мужчины путешествовали на вездеходе в верховьях реки Тыя, но вездеход затонул



В Бурятии сегодня вертолетом из труднодоступной местности в Северо-Байкальском районе эвакуировали шестерых рыбаков. Мужчины, жители Бурятии и Забайкальского края, путешествовали на вездеходе в верховьях реки Тыя, но 1 июня вблизи перевала Озерный их вездеход провалился под лед и затонул на горном озере.



Находившиеся в нем рыбаки самостоятельно выбрались из воды. При помощи спутникового телефона они сообщили о случившемся, о том, что отсутствует провизия и расстояние до ближайшего населенного пункта по сложному рельефу около 80 километров, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.



В связи с активным процессом таяния снега в горах проезд автотранспорта к месту происшествия отсутствовал, поэтому было принято решение о привлечении для эвакуации людей воздушного судна МЧС России.



Накануне, 2 июня, вылет воздушного судна по погодным условиям был невозможен. Связь с группой мужчин поддерживалась при помощи смс, им было рекомендовано оставаться на месте и ждать спасателей.



Сегодня утром борт вылетел из столицы Бурятии, в спасательной операции участвовали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.



«Мы обнаружили пострадавших недалеко от места провала, на берегу. Продуктов у них не было, но они организовали импровизированный бивак, высушили вещи и спокойно дожидались помощи. В горах еще много снега, глубиной около метра. Снег тяжелый, мокрый. Выходить по нему пришлось бы долго. Хорошо, что им удалось спасти спутниковый телефон», - рассказал начальник Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО Олег Чесноков.



Мужчины доставлены в поселок Нижнеангарск в удовлетворительном состоянии. Всего от МЧС России в спасательной операции участвовало шесть человек.



Фото: 03.mchs.gov.ru

