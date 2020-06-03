В Бурятии бесплатно переобучаются более 450 пожилых человек

Органы службы занятости организовывают профобучение по актуальным профессиям



В рамках национального проекта «Демография» 454 жителя Бурятии в возрасте «50+» проходят профессиональное обучение по профессиям, востребованным на рынке труда: от менеджера по персоналу и бухгалтера до водителя опасных грузов и лесного пожарного, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Бесплатно получить новую специальность или повысить квалификацию по уже имеющейся профессии на краткосрочных курсах может любой как работающий, так и ищущий работу житель республики в возрасте от 50 лет и старше. Курсы в зависимости от специальности длятся от 16 часов до трех месяцев и проводятся на базе образовательных организаций, которые занимаются профессиональной подготовкой.



«Стоит отметить, что в связи с утверждением в январе 2020 года профессиональных стандартов, мероприятие по профессиональному обучению является перспективным решением в сохранении рабочих мест для граждан в возрасте «50 +», - прокомментировал руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.



Органы службы занятости организовывают профессиональное обучение по актуальным профессиям. Так, для подготовки к пожароопасному сезону органы службы занятости населения организовали профессиональное обучение 181 работника предпенсионного возраста лесхозов республики. Обучение проходило в Бурятском лесопромышленном колледже по специальности «Лесной пожарный». Теперь работники лесхозов обучены по профстандартам и могут продолжить работу.



В условиях распространения новой коронавирусной инфекции по направлению органов службы занятости 82 медицинских работника Еравнинского, Кижингинского, Иволгинского районов в возрасте старше 50 лет повышают квалификацию по направлению профилактики, диагностики и оказания сестринской помощи пациентам с COVID-19. Обучение проводится на базе Республиканского базового медицинского колледжа в дистанционном режиме.



«Развитие профессионального образования – один из приоритетов новой социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке в рамках исполнения «майского» указа президента России Владимира Путина», - отметил Александр Башкирцев.



Напомним, что национальный проект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни».



Фото: egov-buryatia.ru



