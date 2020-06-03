Деревья, высаженные в парках Улан-Удэ, подросли на 30 сантиметров

За два года в парках столицы Бурятии высадили 256 взрослых деревьев



Молодые сосны, высаженные в парках Улан-Удэ два года назад, дали прирост более чем на 30 сантиметров. Посадки крупномеров 2019 года приросли на 20 сантиметров. Более того, деревья, высаженные в мае 2020 года, уже начали давать побеги и стали выше на пять сантиметров.



Метод посадки крупномерных деревьев в городских парках был впервые опробован в 2018 году. Подобный способ гарантирует большую степень приживаемости, так как дерево пересаживается уже с окрепшим стволом и корневой системой. За два года всего в парках Улан-Удэ высадили 256 взрослых деревьев, из них 136 в парке им. С.Н. Орешкова, 65 – в парке «Юбилейный» и 55 – в парке им. Жанаева, сообщили в Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.



Работы по посадке ведутся весной и осенью. Такой вид пересадки деревьев занимает около двух часов, в среднем за смену агрегат-пересадчик пересаживает от 10 до 14 деревьев. Для большей приживаемости корни деревьев обрабатываются специальными препаратами, мобилизующими растение и за счёт его внутренних резервов ускоряющими их рост.



«На рост и развитие дерева очень сильно влияют условия произрастания, хотя сосна считается одним из самых неприхотливых растений. Если держать сосну в тени, то первое время она будет давать более высокие показатели роста, но затем они снизятся. Также нельзя оставлять молодые растения без полива. Так, в 2019 году в парке устроена система капельного полива, которая подведена к 26 взрослым деревьям. Под небольшим напором вода по трубам подается к приствольному кругу дерева и капля за каплей прямо к корням. Отсутствие должного количества влаги приводит к остановке роста и развития дерева», - рассказали в дирекции.



Возраст высаженных сосен составляет от 5 до 10 лет, именно в этот период они дают приличный прирост - около полуметра. Более старые экземпляры вырастают за год до одного метра в высоту. После начала плодоношения рост дерева замедляется. После 30-50 лет деревья начинают больше прирастать вширь, и крона становится более раскидистой. Многие виды растут до 300 лет и более, не снижая темпы прироста.



Фото: ulan-ude-info.ru



