В Бурятии летальность от COVID-19 ниже среднероссийской

Республика занимает шестое место по этому показателю среди регионов ДФО



В Бурятии по состоянию на 3 июня в Бурятии 0,63% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. По этому показателю Бурятия занимает шестое место среди регионов ДФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



В ДФО самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае – 1,81%. В Еврейской автономной области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,26%, это второй показатель.Третье место разделяют два региона Магаданская область и Чукотский автономный округ с показателем – 1,15%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.



Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 5215. Общий показатель смертности по РФ на данный момент составляет - 1,21%.



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