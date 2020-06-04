Россиянам симпатичны погромщики из США

Люди старше 45 лет чуть больше поддерживают власти Америки



Во внутреннем американском конфликте, вызванном убийством Джорджа Флойда, россияне в 3,5 раза чаще поддерживают протестующих, чем власти, сообщил портал



Более четверти (26%) россиян внимательно следят за новостями о беспорядках в США, еще 36% знают о ситуации в общих чертах. При этом респонденты, осведомленные о погромах, чаще поддерживают протестующих, чем власти: 36% против 10%.



Мужчин, внимательно следящих за новостями из Штатов, чуть больше, чем женщин (27 и 24% соответственно). И если женщины чаще затрудняются выказать поддержку той или иной стороне конфликта (44% против 24%), то среди мужчин больше как сторонников протестующих (39 и 31% соответственно), так и сторонников властей (12 и 7%).



Наиболее же осведомлены о ситуации в США россияне старше 45 лет: 34% внимательно следят за новостями. Среди старшего поколения больше всего тех, кто в данном конфликте на стороне властей (16%).



Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 296. Время проведения: 2—3 июня 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.



Фото: pixabay.com Во внутреннем американском конфликте, вызванном убийством Джорджа Флойда, россияне в 3,5 раза чаще поддерживают протестующих, чем власти, сообщил портал SuperJob . Он выяснил у жителей РФ, следят ли они за новостями о беспорядках в Америке, и если да, то какую из сторон конфликта поддерживают. Напомним, неправомерные действия полицейских, которые привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, спровоцировали волну протестов и погромов в США.Более четверти (26%) россиян внимательно следят за новостями о беспорядках в США, еще 36% знают о ситуации в общих чертах. При этом респонденты, осведомленные о погромах, чаще поддерживают протестующих, чем власти: 36% против 10%.Мужчин, внимательно следящих за новостями из Штатов, чуть больше, чем женщин (27 и 24% соответственно). И если женщины чаще затрудняются выказать поддержку той или иной стороне конфликта (44% против 24%), то среди мужчин больше как сторонников протестующих (39 и 31% соответственно), так и сторонников властей (12 и 7%).Наиболее же осведомлены о ситуации в США россияне старше 45 лет: 34% внимательно следят за новостями. Среди старшего поколения больше всего тех, кто в данном конфликте на стороне властей (16%).Фото: pixabay.com