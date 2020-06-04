Дожди притормозили ремонт дорог в Улан-Удэ

Сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня



Дожди не позволили подрядчикам выполнить ремонт дорог по улицам Калашникова и Жердева в установленный срок – до 4 июня, сообщили в управлении дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.



Напомним, ремонтные работы стартовали 31 мая. На участках улиц Жердева и Калашникова общей протяженностью 1,46 километра полностью заменят асфальтобетонное покрытие, установят новые бордюры и нанесут дорожную разметку. Общая стоимость работ составит более 21 миллион рублей.



Из-за ремонта изменена схема движения автобусных маршрутов №15, 17, 21, 25, 31а, 33, 37, 44, 57, 70, 71, 77, 82, 97, 97К, 100.



Автобусы следуют в объезд закрытых для движения участков по улицам Калашникова, Жердева через улицы Мокрова и Жердева в обоих направлениях, далее - по утвержденным схемам.



Остановки общественного транспорта «Почта» по улице им. Калашникова, «Женская консультация», «44-й квартал» на период работ исключены из пути следования указанных маршрутов.



Добавим, что ремонт этих дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который разработан во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина 2018 года. Нацпроект рассчитан до 2024 года.



Фото: ulan-ude-info.ru



