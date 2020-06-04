В Бурятии чиновники восемь лет не давали жилье сироте

Все это время он и его семья жили в съемной квартире





Прокуратура Курумканского района Бурятии провела проверку по обращению 27 летнего сироты о нарушении его жилищных прав.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, парень остался без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. С 2012 года он состоял на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Однако до настоящего времени его не обеспечили жильем. Все это время сирота вместе семьей проживал в съемной квартире.В защиту сироты прокурор подал иск к Минсоцзащиты Бурятии. Суд удовлетворил его в полном объеме. Чиновники подали апелляцию, однако Верховный суд Бурятии отклонил ее, оставил решение райсуда без изменения.Фото: «Номер один»