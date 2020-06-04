В Бурятии муниципальная компания два месяца не платила зарплату работникам

Долг достиг почти полумиллиона рублей







Прокуратура Бурятии в ходе мониторинга состояния законности в сфере оплаты труда в период ограничительных мероприятий выявила задолженность по зарплате перед работниками МУП «Ярцы» в Прибайкальском районе. Эта компания занимается производством тепловой энергии.

«Учреждение не оплатило труд 11 работников с февраля по апрель 2020 года. Общая сумма задолженности составила 485 тысяч рублей», сообщили в надзорном ведомстве.В отношении руководителя организации возбуждено административное дело, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Кроме того, директору компании внесено представление с требованием выплатить работникам зарплату. Оно рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.На данный момент зарплата работникам МУП «Ярцы» выплачена в полном объеме.Фото: «Номер один»