Первая тысяча жителей республики успешно излечилась от COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 1681







В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 1681. Это на 48 больше, чем было в среду. Из них в Улан-Удэ – 907 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1007 человек, умерли 10 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 48 новых случаев COVID-19: семь человек – прибывшие из регионов РФ, семь человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, шесть человек из домашних очагов, пять человек – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1385 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 462 больных, из них 41 ребенок. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится – в стационаре города Зима Иркутской области. На амбулаторном лечении - 201 больной COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - восемь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – четверо больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится пять человек, на ИВЛ больных нет.



В семи обсерваторах находится 270 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2411 человек, с нарастающим итогом – 104 465 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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