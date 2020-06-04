04.06.2020
Первая тысяча жителей республики успешно излечилась от COVID-19

Первая тысяча жителей республики успешно излечилась от COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 1681


В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 1681. Это на 48 больше, чем было в среду. Из них в Улан-Удэ – 907 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1007 человек, умерли 10 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 48 новых случаев COVID-19: семь человек – прибывшие из регионов РФ, семь человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, шесть человек из домашних очагов, пять человек – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1385 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся  462 больных, из них 41 ребенок. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится  – в стационаре города Зима Иркутской области. На амбулаторном лечении - 201 больной COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации -  восемь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – четверо больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится пять человек, на ИВЛ больных нет.

В семи обсерваторах находится 270 человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2411 человек, с нарастающим итогом – 104 465 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com


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