Почти 600 монгольских студентов вернулись домой через Бурятию

Вторая массовая эвакуация учащихся соседней страны прошла без информационной помпы
Правительство Монголии и Государственная чрезвычайная комиссия соседней страны 26-27 мая провели эвакуацию студентов, обучающихся в российских вузах через пограничный контрольно-пропускной пункт Алтан-Булаг, сообщает МОНЦАМЭ.
За это время 570 студентов возвратились в Монголию. Их от пограничного контрольно-пропускного пункта Алтан-Булаг до железнодорожной станции Сухэ-Батор отвезли на специальном автобусе, и в Улан-Батор отправили поездом, где они были помещены на 21-дневный карантин.
Кроме того, 25 мая 170 граждан Монголии вернулись на самолете спецрейса по маршруту Москва-Улан-Батор. Таким образом, 740 человек прибыли из России.
Всего с момента введения частичного режима повышенной готовности до сегодняшнего дня эвакуировано 9068 монгольских граждан из 30 стран.
Напомним, «Номер один» сообщал в готовящейся массовой эвакуации из городов России монгольских студентов через территорию Бурятии – международный автомобильный пункт пропуска Кяхта-Алтан-Булаг. Сенсации в этом нет.
За последние дни тема как-то подзабылась, но событие состоялось. Обращает на себя внимание то, что оно не получило информационного сопровождения со стороны хотя бы российских пограничных властей или региональных властей Бурятии. В отличие от первой эвакуации 126 монгольских «вагантов» через Улан-Удэ, которая широко освещалась.
В чем причина невероятной скромности российской стороны? В том, что это обычная братская помощь соседней стране, о которой хвастаться не пристало? Или было принято решение не будоражить лишний раз общественность, так как в первый раз тест на наличие коронавируса у 13 прибывших домой монгольских студентов из России дал положительный результат?
Скорей всего, ответов на эти вопросы мы уже не узнаем. Но осадочек останется.
Фото: МОНЦАМЭ
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