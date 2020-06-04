В прокуратуре Бурятии состоится прием дольщиков

Вопросы долевого строительства многоквартирных домов можно будет задать сотрудникам минстроя и жилнадзора



В Улан-Удэ 11 июня с 10 до 12 часов в прокуратуре Бурятия (ул. Борсоева, 23 А) заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов.



В приеме примут участие представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, сообщила пресс-служба прокуратуры.



Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам 21-11-33 либо по телефонам дежурного прокурора – 21-44-98, 8-914-050-96-79.







«В текущем году введен в эксплуатацию один из четырех домов на проблемном объекте в 140А квартале Улан-Удэ, застройщиком является ООО «ПСК «Тамир». Также большие шансы по вводу в эксплуатацию в 2020 году имеют еще два проблемных объекта: многоквартирные дома в Октябрьском районе Улан-Удэ, застройщиками которых являются ООО «Монолит» и ООО «Бизнес-Инвест». Это около 182 дольщиков», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



По словам Николая Рузавина, завершение строительства или предоставление компенсаций дольщикам по остальным объектам планируется с помощью механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» за счет средств федерального и республиканского бюджетов.



Фото: «Номер один»

В Улан-Удэ 11 июня с 10 до 12 часов в прокуратуре Бурятия (ул. Борсоева, 23 А) заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов.В приеме примут участие представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, сообщила пресс-служба прокуратуры.Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам 21-11-33 либо по телефонам дежурного прокурора – 21-44-98, 8-914-050-96-79. Как сообщал «Номер один» , на сегодняшний день в республике девять объектов долевого строительства признаны проблемными. Всего по ним были заключен 1301 договор долевого участия, из которых 1075 с гражданами.«В текущем году введен в эксплуатацию один из четырех домов на проблемном объекте в 140А квартале Улан-Удэ, застройщиком является ООО «ПСК «Тамир». Также большие шансы по вводу в эксплуатацию в 2020 году имеют еще два проблемных объекта: многоквартирные дома в Октябрьском районе Улан-Удэ, застройщиками которых являются ООО «Монолит» и ООО «Бизнес-Инвест». Это около 182 дольщиков», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.По словам Николая Рузавина, завершение строительства или предоставление компенсаций дольщикам по остальным объектам планируется с помощью механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» за счет средств федерального и республиканского бюджетов.Фото: «Номер один»