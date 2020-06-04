Пристав, отнявший ногу у жительницы Улан-Удэ, так и не оплатил протез

Четырехмесячная тяжба с ним пока результатов не принесла





Улан-удэнке, которую высокопоставленный судебный пристав на своем внедорожнике впечатал в бетонный блок и оставил без ноги, оплатили протез.

«Очевидно, что виновник ДТП, пристав на «Лексусе», должен был бы возместить оплату протеза, но он спрятался и 4 месяца тяжбы с ним практически без результата. Протез оплатил Фонд социального страхования Бурятии», - сообщил на своей странице в «Фейсбуке» гендиректор центра протезирования и ортопедии «Салют Орто» Иван Худяков.Напомним, шокирующее ДТП произошло в феврале этого года в одном из дворов по улице Октябрьской в Улан-Удэ. 56-летний водитель «Лексуса» на огромной скорости сбил двух женщин, впечатав одну из них в бетонный блок, да так, что у пострадавшей оказалась раздроблена нога, ее, к сожалению, медикам пришлось ампутировать.- В марте женщину выписали из больницы, сейчас она проходит реабилитацию.Как ранее сообщал Иван Худяков, пристав не только не оплатил пострадавшей протез, но даже не принес женщине извинений.Фото: из архива И. Худякова