У жителя Улан-Удэ украли 1,2 миллиона рублей на лже-бирже

Жертву обмана уверяли, что за месяц он дополнительно заработал 44 тысячи долларов



В Улан-Удэ в отдел полиции Октябрьского района с заявлением о факте мошеннических действий обратился 30-летний местный житель, который лишился перевел 1 250 000 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина рассказал, что в апреле он зарегистрировался на сайте брокерской компании с целью дополнительного заработка, где ему предложили выгодно вложить деньги. Улан-удэнца заверили, что вложенные денежные средства за короткий срок принесут прибыль. Об этом позаботится эксперт, который будет направлять клиента и поддерживать общение с ним через популярный мессенджер.



В течение месяца горожанин перечислял на указанный сотрудником фирмы счет крупные суммы. В общей сложности он перевел 1 250 000 рублей. Мужчина был убежден, что его сбережения, участвующие в финансовых сделках, приносят доход: по данным сайта, за месяц он дополнительно заработал 44 тысячи долларов.



Когда же клиент решил вывести средства, аналитик фирмы потребовал для осуществления операции еще 4,4 тысячи долларов. В этот момент гражданин понял, что стал жертвой обмана. Его личный кабинет на сайте организации был заблокирован, а сам «эксперт» перестал выходить на связь. В результате житель Улан-Удэ не только не заработал, но и потерял вложенные средства.



Возбуждено уголовное. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. Ведется следствие.



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