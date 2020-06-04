В Бурятии сотрудники Росгвардии задержали беглого осужденного

Он находился в федеральном розыске, так как не прибыл отбывать срок в колонию-поселение





В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны на маршруте патрулирования совместно с сотрудником УФСИН в Муйском районе задержали находящегося в федеральном розыске и скрывавшегося от правосудия мужчину, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



В ходе проверки документов установлено, что 30-летний житель Таксимо осужден по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». От назначенного судом наказания в виде отбывания срока в колонии-поселении осужденный уклонился и к месту, указанному в предписании, не явился. В федеральном розыске беглец числился с зимы.



Задержанный в дальнейшем был направлен к месту отбытия наказания.



Фото: Росгвардия

