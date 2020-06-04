Национальный музей Бурятии выиграл грант фонда Владимира Потанина

Средства пойдут на создание интерактивного каталога уникальной культуры «семейских»



Национальный музей Бурятии выиграл конкурс «Общее дело» благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом на создание нового виртуального контента, сообщили в министерстве культуры республики.



Это интерактивный каталог уникальной культуры «семейских» для презентации выставки «Допетровская Русь в Бурятии» в рамках празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.



Фонд Потанина подвел итоги второго цикла конкурса «Общее дело», цель которого – оказать оперативную поддержку некоммерческим организациях и учреждениям культуры, столкнувшимся с серьезными трудностями из-за коронавируса.



Во втором цикле участвовало 304 заявки, из которых к конкурсу было допущено 205 из 59 регионов. Экспертный совет конкурса определил 32 победителя: 14 – в номинации «НКО. Технологии эджайл» и 18 – в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».



В 2020 году это уже второй грант, выигранный Национальным музеем Бурятии. В марте Саяна Галсанова, заведующая историко-краеведческим центром им. М.Н Хангалова, выиграла индивидуальный грант фонда Владимира Потанина в конкурсе «Музейный десант».



Фото: minkultrb.ru

