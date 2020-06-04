04.06.2020
Национальный музей Бурятии выиграл грант фонда Владимира Потанина

Национальный музей Бурятии выиграл грант фонда Владимира Потанина

Средства пойдут на создание интерактивного каталога уникальной культуры «семейских»

Национальный музей Бурятии выиграл конкурс «Общее дело» благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом на создание нового виртуального контента, сообщили в министерстве культуры республики.

Это интерактивный каталог уникальной культуры «семейских» для презентации выставки «Допетровская Русь в Бурятии» в рамках празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.

Фонд Потанина подвел итоги второго цикла конкурса «Общее дело», цель которого – оказать оперативную поддержку некоммерческим организациях и учреждениям культуры, столкнувшимся с серьезными трудностями из-за коронавируса.

Во втором цикле участвовало 304 заявки, из которых к конкурсу было допущено 205 из 59 регионов. Экспертный совет конкурса определил 32 победителя: 14 – в номинации «НКО. Технологии эджайл» и 18 – в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».

В 2020 году это уже второй грант, выигранный Национальным музеем Бурятии. В марте  Саяна Галсанова, заведующая историко-краеведческим центром им. М.Н Хангалова, выиграла индивидуальный грант фонда Владимира Потанина в конкурсе «Музейный десант».

Фото: minkultrb.ru
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