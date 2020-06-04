В Бурятии нашли четырех заблудившихся в лесу подростков

Они ушли в тайгу за черемшой в районе станции Дивизионная и не вернулись



В Улан-Удэ сегодня ночью на номер «112» обратилась женщина, рассказавшая, что ее ребенок и еще трое несовершеннолетних ушли в лес за черемшой в районе станции Дивизионная и не вернулись.



На поиски несовершеннолетних выдвинулись поисково-спасательные и полиция. Выйти на связь с подростками не удавалось.



Утром количество людей, участвующих в поиске превысило 30 человек, искали подростков добровольцы «Лиза Алерт» и местные жители. В 9:00 один из потерявшихся подростков вышел на связь с диспетчером «Система-112», после чего переключили его на дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатель сказал детям оставаться на месте и развести костер.



Потерявшихся детей обнаружили сотрудники полиции около 10:00 в местности Пыхта, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, 3 июня около полудня четверо друзей-подростков в возрасте от 13 до 17 лет, предупредив родителей, отправились в лес на окраине Улан-Удэ для сбора черемши. Вечером назад они не вернулись. Дети сумели развести костер и относительно безопасно провести ночь. Однако двоим из них сейчас требуется медицинская помощь и обследование в связи с укусами клещей, рассказали в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следователи проводят процессуальную проверку по факту ЧП. После медицинского осмотра и помощи дети будут опрошены следователем, и с ними будет проведена профилактическая беседа о безопасном посещении леса.



Фото: «Лиза Алерт»

