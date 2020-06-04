В Бурятии модернизируют грузовые терминалы станций Тальцы и Наушки

Восточно-Сибирская железная дорога планирует развитие контейнерных перевозок



Восточно-Сибирская железная дорога принимает меры по развитию контейнерных перевозок. В 2021 году на ряде станций ВСЖД запланирована действующих и строительство новых грузовых дворов, сообщила пресс-служба магистрали.



Реконструкция контейнерного терминала на станции Тальцы позволит формировать контейнерные поезда (до 71 вагонов), переработка будет осуществляться с помощью ричстакеров (контейнерных погрузчиков).



В 2021 году запланированы работы по модернизации перегрузочного комплекса станции Наушки, которые позволят существенно повысить пропускную способность железнодорожного пограничного перехода, ускорить прохождение таможенного контроля, а также увеличить в два раза количество досмотровых мест.



Реконструкция терминала станции Братск также направлена на ускорение формирования контейнерного поезда. Помимо этого планируется строительство грузовых дворов на станциях Новая Чара и Лена, что позволит освоить дополнительный объем контейнеров.



Напомним, в 2019 году завершился первый этап работ на станции Тайшет, в рамках которого, в частности, был построен новый грузовой двор. Ввод его в эксплуатацию позволил увеличить переработку грузов на станции по сравнению с 2018 годом в 4,5 раза.



С начала 2020 года на терминально-складских объектах Восточно-Сибирской железной дороги объемы переработки составили 800 тысяч тонн грузов.



Фото: old-visual.rzd.ru

