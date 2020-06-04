В Улан-Удэ подрядчика заставят убрать асфальт, уложенный в дождь

Такие работы приниматься не будут, заверили в мэрии города





Сегодня на улице Жердева в Улан-Удэ подрядная организация ООО «БИК» начала асфальтирование проезжей части в дождь. В мэрии города на данный факт отреагировали быстро.

- Куратор от заказчика оперативно среагировал и приостановил все работы. Весь уложенный асфальт будет убран. Свидетелями всего действа стал весь город, не понимаю, на что надеялся подрядчик? Могу сказать одно, такие работы приниматься не будут! И, таким подрядчикам - не место на городских дорожных объектах, - заявил на своей странице в «Фейсбуке» начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.Фото: Андрей Дугаров