Монголия эвакуирует из Индии 219 монгольских детей-монахов

Студенты из Бурятии, обучающиеся в Гомане, о выезде на родину не просили



В Индии в трех монастырях, включая знаменитый Гоман, проживают 597 монгольских буддийских детей-монахов, причем 357 из них - дети в возрасте от 10 до 18 лет. По просьбе родителей 219 находящихся там детей, а также администрации монастыря Гоман, кабинет министров поручил председателю Государственной чрезвычайной комиссии У.Энхтувшину организовать эвакуацию детей из Индии, сообщает



Семьдесят процентов из 219 детей, которые будут вывезены из Индии, родом из сельских районов Монголии, поэтому родители этих детей-монахов обратились к правительству с просьбой оказать им помощь в оплате расходов на обязательную изоляцию своих детей, так как они могут позволить себе оплатить только перелет.



В связи с этим правительство приняло решение выделить 229,9 миллиона тугриков из Программы развития и защиты детей на расходы по изоляции детей-монахов и поручило министру труда и социальной защиты организовать совместно с Государственной чрезвычайной комиссией работу по предоставлению им социально-психологических услуг.



Как сообщили «Номеру один» в Иволгинском дацане Буддийской традиционной Сангхи России, в Индии обучаются около 30 хувараков из Бурятии. Просьб об эвакуации ни от них, ни от их родителей не было. Кроме того, бурятские студенты – взрослые люди, так как поступают на обучение после школы, детей там нет. По имеющейся информации, сейчас студенты из республики готовятся к устным экзаменам. Монастырский образ жизни студентов не предполагает широкого общения с посторонними. Кроме того, у студентов из Бурятии есть свое отдельное общежитие, которое возводилось на пожертвования, собранные в республике.



Фото: pixabay.com В Индии в трех монастырях, включая знаменитый Гоман, проживают 597 монгольских буддийских детей-монахов, причем 357 из них - дети в возрасте от 10 до 18 лет. По просьбе родителей 219 находящихся там детей, а также администрации монастыря Гоман, кабинет министров поручил председателю Государственной чрезвычайной комиссии У.Энхтувшину организовать эвакуацию детей из Индии, сообщает МОНЦАМЭ Семьдесят процентов из 219 детей, которые будут вывезены из Индии, родом из сельских районов Монголии, поэтому родители этих детей-монахов обратились к правительству с просьбой оказать им помощь в оплате расходов на обязательную изоляцию своих детей, так как они могут позволить себе оплатить только перелет.В связи с этим правительство приняло решение выделить 229,9 миллиона тугриков из Программы развития и защиты детей на расходы по изоляции детей-монахов и поручило министру труда и социальной защиты организовать совместно с Государственной чрезвычайной комиссией работу по предоставлению им социально-психологических услуг.Как сообщили «Номеру один» в Иволгинском дацане Буддийской традиционной Сангхи России, в Индии обучаются около 30 хувараков из Бурятии. Просьб об эвакуации ни от них, ни от их родителей не было. Кроме того, бурятские студенты – взрослые люди, так как поступают на обучение после школы, детей там нет. По имеющейся информации, сейчас студенты из республики готовятся к устным экзаменам. Монастырский образ жизни студентов не предполагает широкого общения с посторонними. Кроме того, у студентов из Бурятии есть свое отдельное общежитие, которое возводилось на пожертвования, собранные в республике.Фото: pixabay.com