В Улан-Удэ ищут 69-летнего горожанина

Леонид Лапкин 15 мая вышел из дома в 123-м микрорайоне и пропал
В столице Бурятии сотрудники полиции разыскивают 69-летнего Леонида Лапкина, который 15 мая вышел из дома в 123-м микрорайоне и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: европейской внешности, на вид около 70 лет, рост 164 сантиметра, среднего телосложения, седые короткие волосы.
Особые приметы: отсутствуют пальцы на левой ноге.
Был одет: черная вязаная шапка, оранжевая куртка, серые брюки, кроссовки черного цвета.
Имеет склонность к злоупотреблению алкоголя и бродяжничеству. Ранее уходил, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
При наличии какой-либо информации о Леониде Лапкине либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(999)480-04-70, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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