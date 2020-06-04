В Улан-Удэ ищут 69-летнего горожанина

Леонид Лапкин 15 мая вышел из дома в 123-м микрорайоне и пропал

В столице Бурятии сотрудники полиции разыскивают 69-летнего Леонида Лапкина, который 15 мая вышел из дома в 123-м микрорайоне и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: европейской внешности, на вид около 70 лет, рост 164 сантиметра, среднего телосложения, седые короткие волосы.Особые приметы: отсутствуют пальцы на левой ноге.Был одет: черная вязаная шапка, оранжевая куртка, серые брюки, кроссовки черного цвета.Имеет склонность к злоупотреблению алкоголя и бродяжничеству. Ранее уходил, сообщает пресс-служба республиканского МВД.При наличии какой-либо информации о Леониде Лапкине либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии