Отдых в летних лагерях Улан-Удэ стартует с 1 июля

Совсем скоро пригородные лагеря начнут прием детей на отдых. Условия, конечно, будут иные, чем обычно, будут ограничены массовые мероприятия, но возможность отдохнуть у детей решили не отнимать. То, по каким правилам будут работать детские лагеря в Бурятии в период эпидемии коронавируса, обсудили в Горсовете на заседании комитета по социальной политике.

Летние площадки проходят в онлайн-режиме

В бюджете республики на отдых и оздоровление детей Улан-Удэ в 2020 году предусмотрено 79 млн. рублей.

В этом году не удалось организовать отдых в школьных лагерях – обычно летние площадки, как называют такой отдых, работают в июне. В условиях эпидемии коронавируса администрация города нашла пусть и не полноценную, но частичную замену несостоявшихся площадок - при школах с 1 по 30 июня учреждения дополнительного образования организуют дистанционные лагеря в режиме онлайн в соцсетях. В программе – проведение мастер-классов от педагогов дополнительного образования, квест-игры и прочее. Таким образом отдыхом планируется охватить 1500 детей. Кроме того, центр диагностики и консультирования организовал онлайн-консультации психологов по вопросам профилактики негативных проявлений среди подростков и работу детского телефона доверия. После занятий дети и их родители могут высказать свое мнение, поделиться, что им понравилось, а что нет.

Председатель комитета по социальной политике городского совета депутатов Денис Гармаев поинтересовался, на базе каких профилей в Инстаграм будут проводиться онлайн-лагеря.

- Все мероприятия пройдут на базе площадки комитета по культуре, комитета по образованию, ГДДЮТ и других организаций, которые организуют детский отдых, - ответила Светлана Трифонова.

Денис Гармаев порекомендовал примерно в середине лета сделать анализ - сколько детей поучаствовало в онлайн-лагерях.

Летние лагеря заработают по-новому

На прошлой неделе Роспотребнадзор разрешил открыть детские лагеря, но с существенными ограничениями.

- В этом году лагеря будем комплектовать на 50% от проектной мощности. Рекомендованы смены 14,18 и 21 день. Мы исходим из охвата детей, наша задача - дать возможность отдохнуть как можно большему количеству школьников, поэтому смена будет длиться либо 14 либо 18 дней, этот вопрос пока решается. Вместе с детьми в лагерь заезжает педагогический коллектив, техперсонал и в течение всей смены они не могут покидать лагерь. В спальнях и столовых дети будут размещаться через одного, то есть если в комнате стоит шесть кроватей, жить в ней будут три ребенка, в столовых также будет дистанция. Будут ограничены массовые мероприятия, - рассказала председатель комитета по социальной и молодежной политике.

Все лагеря необходимо обеспечить облучателями-рециркуляторами, масками, перчатками, антисептиками, а также бесконтактными термометрами. 270 работников лагерей должны пройти тест на ковид. Кроме того, в каждом лагере должны быть врач и фельдшер.

Одна из потенциальных проблем, которая может возникнуть при соблюдении новых требований – существенное подорожание путевки – ведь далеко не все горожане смогут отдать 23 тысячи рублей за отдых одного ребенка.

- При наполняемости лагерей на 50% мы сильно потеряем охват детей, так как подорожают путевки. В среднем, если будет небольшая наполняемость отрядов, родительская плата составит от 10600 до 23 тысяч рублей. Так, за 18 дней полная цена путевки составит 23168 рублей, - сообщила Светлана Трифонова.

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев выразил обеспокоенность такой большой стоимостью.

- Очень сложно родителям будет и не все смогут поехать по такой цене. Цифры подготовьте, чтобы мы могли обратиться, чтобы республика помогла, - обратился председатель Горсовета к Светлане Трифоновой.

Приемка лагерей комиссией начнется в середине июня. Председатель городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев предложил в приемке лагерей поучаствовать депутатам.

- С 15 июня начнется приемка лагерей, думаю в этом интересно будет поучаствовать молодым депутатам. К этой дате должны быть устранены все замечания Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Времени на подготовку уже почти нет, поэтому если есть вопросы у руководителей лагерей, задавайте вопросы мы рассмотрим и поможем, - обратился депутат к присутствующим директорам лагерей.

Председатель комитета по социальной политике Горсовета Денис Гармаев поддержал председателя и отметил, что руководителям детских лагерей к нынешнему сезону отдыха нужно подойти с особой ответственностью.

- На территории лагеря ребенок может быть носителем коронавируса, но у него нет еще симптомов, но заразить-то они могут. То есть реагирование в лагерях тоже должно быть предусмотрено. К термометрам нужно подойти ответственно, так как разные термометры показывают разную температуру, поэтому нужно закупить качественные, сертифицированные. Нельзя допустить того, чтобы в лагерях разразилась эпидемия, - подытожил депутат.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/priroda/