В Бурятии в канун Троицы определили места отдыха на природе

Приказ с перечнем мест массового посещения начинает действовать с 4 июня





Республиканское агентство лесного хозяйства определило список мест отдыха на территории лесного фонда, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в условиях особого противопожарного режима.



Приказ с перечнем мест массового посещения граждан начинает действовать с 4 июня. Каждое место соответствует требованиям пожарной безопасности – кострище окопано и обложено камнями, место отдыха опахано минерализованной полосой, сообщили в РАЛХ.



Всего в Бурятии более 330 мест отдыха, в том числе в прибрежной зоне Байкала, 268 из них находятся в лесном фонде.



«Мы строили эти места отдыха сами своими руками. Тут можно отдыхать, разводить костер, жарить шашлыки. Нельзя оставлять за собой мусор, оставлять непотушенный костер, бросать окурки и спички, применять промасленные материалы и изделия, поскольку это может стать причиной лесного пожара» - рассказал Евгений Алексеев, замруководителя Иволгинского лесничества.

Все контакты и места массового посещения размещены на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства. Также для удобства жителей республики, места отдыха отражены на карте сайта Геопортал Бурятии. В случае если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу – можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание.



Заметим, полезная информация обнародована лесниками за несколько дней до светлого праздника Святой Троицы, который традиционно встречают на природе. И тут уж народ «режимами» не удержишь.



Фото: РАЛХ

